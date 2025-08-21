宝塚歌劇団月組公演「GUYSANDDOLLS」の新人公演が21日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団4年目の雅耀（みやび・よう）が2度目の主演を果たした。すっきりとしたさわやかな舞台姿、落ち着いた演技で大作を引っ張った雅は、カーテンコールで「過去のDVDを何回も見て憧れを抱いていた作品」などと明かし「こうやってたくさんの方が笑顔で見てくださって、私たちの方がたくさんの幸せを頂きました。この恩返しをできるよう、これ