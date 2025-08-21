2000年代にテレビで大活躍していたマジシャン・セロ（51）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎人生○○だった件」（後7・00）に出演。約10年ぶりの地上波復帰を果たした。03年にすい星のごとく登場したセロ。出演する番組で軒並み高視聴率をたたき出し、一躍時代の寵児となったが、14年を最後にテレビから姿を消していた。セロは「日本のみなさん久しぶり！セロです！」と変わらぬ姿で登場。空白の10年間について尋ねら