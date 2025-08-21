J1セレッソ大阪は21日、スペインのレアル・ソシエダ フニベールB（U-18）から日本人MF久保瑛史が加入したことを発表した。久保瑛史はスペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英の弟として知られている。久保瑛史はクラブ公式HPにおいて「こんにちは ！背番号26、 久保 瑛史です。今回セレッソ大阪に加入することができてとても嬉しく思っています。一日でも早くセレッソ大阪の一員としてチームの力になれるように、