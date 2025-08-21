◇セ・リーグDeNA２ー５広島（2025年8月21日横浜）3年ぶりに日本球界に復帰したDeNA・藤浪晋太郎投手（31）が21日、登録を抹消された。この日の広島戦後に三浦大輔監督（51）が抹消理由について説明した。試合後、三浦監督は藤浪の抹消について、ローテーションの関係と説明。故障ではなく、22日から東京ドームで行われる巨人戦にも同行するという。右腕はこの日の試合前練習では投手陣にまじり、時折笑顔を見せながら