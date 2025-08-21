ＧＬＥＡＴ２１日の五反田大会で、プロレスリング・エボリューションとの団体対抗戦が行われ、Ｔ―Ｈａｗｋ（３５）と愛鷹亮（３５）のコンビが?暴走大巨人?こと諏訪魔（４８）＆石川修司（４９）を迎えるも屈辱の黒星を喫した。試合は対抗戦らしく序盤から荒れた展開。先発したＴ―Ｈａｗｋが石川と緊張感のある攻防を繰り広げれば、交代した愛鷹が諏訪魔とタックルとエルボーでド迫力のぶつかり合いを繰り広げた。だが、暴走