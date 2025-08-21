国内女子ゴルフツアー「ＣＡＴレディース」（神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）のプロアマ戦が２１日に開催され、２０１９年大会の覇者である浅井咲希（小杉ＣＣ）が今季レギュラーツアー初出場を決断して、期待が高まっている。浅井は２０２３年１月にキャディーの栗永遼氏と結婚して第１子となる男児を出産。しかし今年３月、週刊文春で栗永氏と女子３選手が「トリプルボギー不倫」などと報じられ大騒動に発展