宝塚歌劇月組のミュージカル「GUYS AND DOLLS」新人公演が21日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団4年目108期生の雅耀（みやび・よう）が24年の「Eternal Voice消え残る想い」以来、2回目の主演を射止めた。相手役は帆華（ほばな）なつ海が務めた。1948年のニューヨークを舞台に、ギャンブラーのスカイ・マスターソンが、お堅いことで有名な救世軍の娘サラ・ブラウンを口説き落とせるかという賭けに乗る。本公演ではスカイをトッ