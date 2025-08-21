全日本空輸（ANA）とANAウイングスは、8月20日の札幌/千歳発稚内行きNH4841便（ボンバルディアDHC8-400型機、機体記号：JA854A）の着陸時に、滑走路上を鳥防除作業車両が走行していた可能性があったことを明らかにした。きょう8月21日に国土交通省は重大インシデントに認定した。同便は乗員4名と乗客70名の計74名を乗せ、札幌/千歳を午前10時11分に出発。稚内への着陸時、空港周辺に積乱雲の発生や発雷情報を入手したため、経路を