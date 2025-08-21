引き上げ幅は過去最大！愛知県の最低賃金を時給1140円とする答申がまとまりました。街での反応は… 【写真を見る】最低賃金“過去最大の引き上げ” 愛知は“時給1140円”で答申 物価高で店は｢悪循環｣ アルバイトやパートは｢扶養の壁上げてほしい｣ 愛知県の最低賃金を決める審議会がまとめた新たな最低賃金は、1時間当たり1140円。現在の1077円から63円高くなり、過去最大の引き上げとなります。異議の申し立てがなければ、