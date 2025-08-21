台風第１２号（レンレン）は、姶良市付近をゆっくりした速さで東へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報】台風12号は鹿児島県を横断中最大瞬間風速30メートル程度に発達このあとの進路と勢力は気象庁 台風第１２号は、２１日２０時には姶良市付近の北緯３１度４０分、東経１３０度３５分にあって、ゆっくりした速さで東へ進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メӦ