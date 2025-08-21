「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）広島が苦戦続きだった横浜スタジアムで今季初のカード勝ち越し。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を「３」に縮めた。０−０で迎えた四回無死一塁。相手先発・バウアーに対し、４１試合ぶりに４番に座ったモンテロが左翼席最前列に飛び込む先制の９号２ランを放った。右腕に対して、速くも３本目のアーチ。“バウアーキラー”の助っ人が、相性通りの快音を響かせた。２点リード