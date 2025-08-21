台風第12号(レンレン)2025年08月21日20時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風12号の今後の進路と勢力は鹿児島→宮崎→四国方面にあす夕方には熱帯低気圧になるか気象庁発表 21日20時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    姶良市付近中心位置    北緯31度40分 (31.7度)東経130度35分 (130.6度)進行方向、速さ  