◆パ・リーグ日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコンフィールド）オリックスが今季初の１試合４本塁打で２位・日本ハムを圧倒し、連敗を２で止めた。２回に８得点のビッグイニング。若月の先制打、広岡の２点打に続き、左足首の負傷から復帰３試合目だった西川が５号３ラン。「打った瞬間です」と確信の一発だった。さらに杉本も２試合連続となる１２号２ラン。序盤で試合を決めた。６回には中川が４試合連発となる１２