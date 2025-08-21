ＮＨＫは２１日、ａｇｒａｐｈ（アグラフ）名義でも活動している音楽家の牛尾憲輔氏が、９月２９日スタートのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（高石あかり主演、月〜土曜・前８時）の音楽を担当することを発表した。作品は「怪談」で知られる小泉八雲の妻・セツをモデルにした松野トキを描いた物語。音楽に抜てきされた牛尾氏は「脚本のふじき（みつ彦）さんが『何も起きない』と称された物語の音楽を作っています。それは何