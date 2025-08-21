台風12号は、午後5時すぎに日置市付近に上陸しました。22日にかけて土砂災害などに厳重な警戒が必要です。台風12号は、午後5時すぎに日置市付近に上陸し現在は、鹿児島市付近をゆっくりとした速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートルです。鹿児島市東郡元町では、午後5時すぎに30.8メートルの最大瞬間風速を観測しました。いちき串木野市付近では1時間に120ミリの