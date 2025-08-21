２２日の金曜ロードショー（後９時）は、３週連続ジブリ特集の第２弾。宮粼駿監督の「崖の上のポニョ」（２００８年）が２２年５月以来３年３か月ぶり、ノーカットで放送される。今月２７日からイタリアで開催されるベネチア国際映画祭には、０８年のコンペティション部門に出品された。深い海で暮らす「さかなの子」は、好奇心旺盛。ある日海上に出ると、人間の５歳の男の子・宗介と出会い、ポニョと名付けられる。だが