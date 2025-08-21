◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）ＤｅＮＡは広島に追いつくことはできず、カード勝ち越しを逃した。先発のバウアーが両軍無得点の４回無死一塁からモンテロに左越え２ランを浴び、７回１死一塁からはファビアンにも左越え２ランを被弾。直後の小園に右翼線を破る三塁打を許した直後に三浦監督が交代を告げ、６回１／３を投げ９安打５失点で降板。６月６日以来の勝利とはならず、これで９戦勝ち無しで