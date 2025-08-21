◆プロボクシング▽５４・５キロ契約８回戦〇坂井優太（５回ＫＯ）ヤン・チュンフア●（２１日、東京・後楽園ホール）２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の日本ユース・バンタム級王者・坂井優太（２０）＝大橋＝が、ヤン・チュンフア（３２）＝中国＝を５回ＫＯで下し、デビューから５戦連続ＫＯ勝利を飾った。ヤンは６勝（３ＫＯ）２敗１分け。サウスポーの坂井は、低い姿勢から距離を詰めてくるヤン