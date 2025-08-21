お笑いコンビ、チョコレートプラネットが21日、東京・国立代々木競技場第二体育館で、結成20周年記念ライブ「ULTRA SWEET GALAXY」を開催した。長田庄平（45）と松尾駿（43）がステージに登場すると、場内は大歓声に包まれた。「ざっくり20周年振り返りソング」を2人が歌い、第1部が開演。長田演じる風呂に入りたいのに入れない「オサダ」と、松尾演じる「風呂いざない白小僧」の2人が精神世界に入り、風呂に入るまでの道のりをミ