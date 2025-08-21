「日本ハム０−１０オリックス」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムは今季２度目の２桁失点で大敗し、連勝は４でストップ。貯金は２３となった。２２日から直接対決３連戦を控える首位・ソフトバンクとのゲーム差は３・５に開き、明日敗れれば自力Ｖの可能性が消滅。ソフトバンクにマジック２７が点灯することになった。先発のバーヘイゲンが二回途中７失点の大乱調。二回に若月の左前適時打で先制を許すと、広岡にも左