4回ロッテ2死一、三塁、山口が左越えに3ランを放つ。20日の試合から4打席連続本塁打とし、パ・リーグ記録に並んだ＝ZOZOマリンロッテの山口航輝外野手（25）が21日、ZOZOマリンスタジアムでの楽天19回戦で四回までに3本塁打を放ち、20日の試合からパ・リーグ記録に並ぶ4打席連続本塁打とした。七回は空振り三振に倒れ、2022年に村上宗隆内野手（ヤクルト）がマークした5打席連続のプロ野球記録には並べなかった。2試合にわたっ