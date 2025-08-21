「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは腰の違和感で戦列を離れていたバウアーが１軍復帰登板したが、モンテロとファビアンにアベックアーチを許し、６回１／３を９安打５失点で降板。６月６日の日本ハム戦以来となる白星はならなかった。打線は、初対戦の高を前に六回まで無得点。七回１死一塁、宮崎が粘りに粘って２０球目を左翼席に運ぶ２ランを見せたが及ばなかった。