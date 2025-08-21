全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）のバスケットボール女子で準優勝した日本航空北海道（千歳市）の選手らが２０日、横田隆一千歳市長に凱旋（がいせん）報告に訪れた。同校の女子バスケットボール部は今年で創部３年目。２年前は１年生だけで３回戦まで進出し、「１年生軍団」として旋風を巻き起こした。今年のバスケットボール女子の試合は７月２７日〜８月１日に岡山市で開催。同校は初戦、日本航空（山梨）と