◇セ・リーグヤクルト1ー7巨人（2025年8月21日神宮）ヤクルトは巨人に1−7で敗れた。先発した球界最年長の石川雅規投手（45）は2被弾など2回6失点で降板。神宮単独最多92勝を目指したが、4敗目を喫した。巨人・田中将との投げ合いで、ベテラン左腕が序盤から制球に苦しんだ。初回、先頭の泉口に中前打で出塁されると、2死から岡本に左翼線への適時二塁打で先制を許した。2回にもリチャードに6号2ランを浴びると、2死二