アイドルグループ・櫻坂46 四期生の山田桃実が、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒「B.L.T.賞」を受賞した山田は、自身初ソログラビアに挑戦。山崎天（崎＝たつさき）、的野美青などグループ歴代の最年少メンバーと同じく“雰囲気”を持っている山田だが、グラビアでは17歳ならではの無邪気な笑顔も。インタビューでは、