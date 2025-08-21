◇セ・リーグDeNA２―５広島（2025年8月21日横浜）DeNA・三浦大輔監督（51）は、打線が7回3安打2得点に抑えられた相手先発の高太一について、「積極的にいった中で捉えきれなかった。真っすぐに切れがあった」と振り返った。腰の違和感から復帰登板で7回途中5失点のバウアーについては「よくはなっているんですけどホームランがポイントになった」と2本の2ラン被弾を嘆いた。チームは22日から2位・巨人と直接対決3連戦