2回、2ランを放ちコーチ（左）とタッチを交わすオリックス・杉本＝エスコンフィールドオリックスが今季最多の4本塁打で快勝した。二回に西川の3ラン、杉本の2ランなどで一挙8得点。五回は中川と紅林のソロで加点した。宮城が6回無失点で5勝目。日本ハムはバーヘイゲンが大崩れし、連勝が4で止まった。