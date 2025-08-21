【ブリュッセル共同】米国と欧州連合（EU）は21日、7月末に合意した貿易交渉に関する共同声明を発表した。米国がEUからの輸入品の大部分に15％の関税を課すことを盛り込み、自動車や半導体、医薬品にも15％の関税率を適用する。現在27.5％の自動車関税は、EUによる米国製品への関税撤廃の動きが具体化すれば、過去にさかのぼって15％の税率を適用するとした。EUは今月1日からの遡及を目指す方針だ。EUは、対米貿易黒字の削減