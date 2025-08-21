アンさんは２０日、南北を隔てる非武装地帯で北朝鮮への越境を試みたが実現しなかった/Mike Valerio/CNN韓国・パジュ（ＣＮＮ）朝鮮戦争中に韓国で捕虜となり、政治的信念を捨てることを拒み続けて４０年以上も投獄されていた北朝鮮出身の男性が、北朝鮮へ帰還して死にたいと訴えている。アン・ハクソプさん（９５）は北朝鮮軍の兵士だった時も、韓国の捕虜となって「反体制派」となってからも、米国による韓国の「占領」に対し