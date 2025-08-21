8月21日は静岡県が定める「県民の日」。各地で記念のイベントが開かれました。静岡県庁では、中高生が鈴木康友県知事と意見交換をして記事を書く広報課の仕事体験も行われました。 【写真を見る】「静岡県民の日」記念イベント 浜名湖ガーデンパークの展望塔は無料開放 「県民の日」に合わせ、浜松市の浜名湖ガーデンパークでは雄大な景色を望むことができる高さ50メートルの展望塔が無料で開放さ