静岡県東伊豆町の熱川バナナワニ園では8月、ワニの赤ちゃんが続々と誕生しています。 【写真を見る】南米大陸で生息するワニ「クチヒロカイマン」の赤ちゃん 水そうの中にいるのは、南米大陸で生息するクチヒロカイマンの赤ちゃんです。5月下旬に産まれた30個の卵が8月に入ってから次々とふ化し、計13頭になりました。 ＜熱川バナナワニ園・動物担当飼育員＞ Q.なぜたくさん生まれた? 「オスとメスを一緒にさせることを新しく