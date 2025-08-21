21日、広島県内で新型コロナの感染が拡大しているとして、広島県は独自の「医療ひっ迫注意報」を発表しました。 ８月１１日から１７日までの１週間で、県内で新型コロナウイルスに感染した人の数は、１医療機関あたり５．０２人となり前の週より１．４倍 増加しました。 そのうち、呉市保健所管内では、１医療機関当たりの感染者数が９．０９人と基準値の８人を超えたことから、県は「新型コロナ医療ひっ迫注意報」を 県内全域