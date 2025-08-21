２１日、西蔵自治区成立６０周年祝賀大会の会場となったポタラ宮広場。（ラサ＝新華社配信／索朗旺久）【新華社ラサ8月21日】中国西蔵自治区ラサ市のポタラ宮広場で21日午前、同自治区の各民族の人々や各界の幹部、市民約2万人が集まり、自治区成立60周年を熱烈に祝った。２１日、ポタラ宮広場で行われたフロート（山車）のパレード。（ラサ＝新華社記者／翟健嵐）２１日、ポタラ宮広場で行われたフロート（山車）のパレー