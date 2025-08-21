「天王星」は太陽から遠い場所を公転しており、詳細な観測は困難です。探査機による接近観測も一度しか行われていないため、まだ多くの謎が眠っていると考えられています。サウスウエスト研究所（SwRI）のMaryame El Moutamid氏などの観測チームは、「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）」を使用した観測により、新たに観測された暗い環と共に、通算29個目となる新しい衛星を発見したと報告しました。暫定的に「S/2025 U 1」