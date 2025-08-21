◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-1ヤクルト(21日、神宮球場)巨人の田中将大投手が5回1失点で日米通算199勝目をあげました。巨人は初回、2アウト1塁で岡本和真選手がツーベースヒットを放ち、守備がもたつく合間に1塁ランナーが生還し先制点をあげます。2回にはランナー2塁でリチャード選手が2ラン、さらに丸佳浩選手にも2ランが飛び出るなど6安打で5得点を奪い6-0とリードを広げました。一方、今季6度目のマウンドに上がった田中投手は