大相撲の元大関でタレントの小錦八十吉（61）が、21日放送のNHK「放送100年スポーツ名場面真夏の大逆転スペシャル」（後7・30）に出演し、現役時代の注目の一番を振り返った。放送100年の今年、番組ではスポーツの劇的な逆転シーンや知られざるエピソードを紹介。相撲の逆転劇で登場したのは、96年名古屋場所の一番だった。小錦の相手は、小兵・舞の海。当時の体重差は174キロで、幕内史上最大体重差の一番とも言われる