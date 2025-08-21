「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・山口航輝外野手は第４打席で空振り三振に倒れ、村上宗隆（ヤクルト）のプロ野球記録に並ぶ５打席連続本塁打はならなかった。楽天４番手加治屋のフォークにバットが空を斬った。山口は４番・ＤＨでスタメン出場。初回２死三塁から先制左越え５号先制２ランを放ち、自身初の３試合連続本塁打を記録した。さらに１点リードで迎えた四回の第２打席では無死一塁