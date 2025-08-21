フジテレビ「最後の鑑定人」第７話が２０日、放送され、大ヒットドラマで親子役だった役者が一転、バチバチの立場で演じた。巡査部長・都丸勇人（中沢元紀）と捜査一課係長・三浦耕太郎（阿部亮平）に送検を急かした検察官・川原役で登場したのが吉田ウーロン太。実は中沢とは、２０２３年に放送されたＴＢＳ日曜劇場「下剋上球児」で親子役を演じていた。中沢は越山高のエース・犬塚翔役、その父で犬塚家の婿養子、犬塚敏生を