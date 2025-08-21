JR中央線は、8月21日午後10時15分現在、高蔵寺―多治見駅間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、定光寺―古虎渓駅間で落石を知らせる警報装置が作動したためで、運転再開には、時間を要する見込みだということです。