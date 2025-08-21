【ベルリン＝工藤彩香】ドイツの連邦検察庁は２１日、ロシアとドイツを結ぶ海底ガスパイプライン「ノルトストリーム」が２０２２年９月に爆破された事件に関与した疑いで、ウクライナ国籍の男を逮捕したと発表した。発表によると、男は２２年９月、複数の共犯者と共に、バルト海にあるデンマークの離島付近で、ノルトストリームのガスパイプラインに爆発物を設置した疑いが持たれている。男は作戦の調整役で、偽装した身分証明