『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAXの人生お片付け』（ゴミ屋敷専門パートナーズ：監修・著、もづこ：漫画/KADOKAWA）第2回【全6回】【漫画】『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報レベルMAXの人生お片付け』を第1回から読むブラック企業を退職した千絵美。心を病んで家から出られず、部屋はゴミ屋敷に。そんな千絵美を救ってくれたのは、清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」だった。依頼がきっかけで、千絵美は