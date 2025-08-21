アイドルグループ・日向坂46五期生の大野愛実が、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒「B.L.T.賞」を受賞した大野が、今回ソログラビアで登場。アイドルとして既に高い完成度のビジュアルを誇る大野。突如として現れた大型ルーキーの、圧倒的スケールと無邪気なかわいらしさを収めた。インタビューでは、自身が一人の“おひさ