◇セ・リーグDeNA2―5広島（2025年8月21日横浜）DeNAが4位・広島に敗れ、3ゲーム差に迫られた。腰の違和感から復帰したバウアーが8月5日以来のマウンドに上がったが4回にモンテロに2ランを浴びた。2点を追う6回は1死走者なしで代打を送らずにバウアーに打たせて凡退。直後の7回、1死からファビアンに2ランを浴びた上、小園に三塁打を許したところで三浦監督は交代を告げた。裏目裏目に出て、バウアーは6月6日の日本