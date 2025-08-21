21:30 カナダ鉱工業製品価格（7月） 予想N/A前回0.4%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回2.7%（原材料価格指数・前月比) 米新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16） 予想23.2万件前回22.4万件 米失業保険継続受給者数（08/03 - 08/09） 予想195.9万件前回195.3万件 米フィラデルフィア連銀景況指数（8月） 予想8.2前回15.9 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月