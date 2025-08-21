コスパ抜群の食品が豊富にそろう「無印良品」。その中から今回は、“ひんやり”と楽しめる商品を3品ピックアップ。フードライターの筆者が実際に食べておいしかった商品だけを厳選し、ご紹介します。【画像】冷凍なのにクオリティー高っ！ 無印良品「穴子寿司＆焼き鯖寿司」1. 「盛岡冷麺 1人前×2セット」490円最初に紹介するのは、「盛岡冷麺 1人前×2セット」490円（税込）。岩手の郷土料理として有名な「盛岡冷麺」を手軽に楽