DeNA戦に先発した広島・高＝横浜広島が快勝。高が7回を3安打2失点で2勝目を挙げた。四回にモンテロの2ランで均衡を破り、七回はファビアンの2ラン、モンテロの適時打で加点した。DeNAはバウアーが七回途中5失点と試合をつくれなかった。