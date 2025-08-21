【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（8月20日・日本時間21日／デンバー）【映像】表情キリリ！元仲良しコンビの対決一部始終ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でロッキーズ戦に先発出場。かつての同僚ミッキー・モニアックとの対戦を前に、阿吽の呼吸ともいえる一瞬の会釈を交わした。両チーム無得点で迎えた2回裏、1死一塁の場面で打席にモニアックが入った。モニアックはエンゼルス時代の同僚で、大谷と仲が良いこと