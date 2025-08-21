コメに被害を与える「斑点米カメムシ類」が急増しているとして、熊本県は20日に注意報を発表しました。 県病害虫防除所によりますと、合志市に設置された捕獲装置に集まるカメムシが、6月～8月前半までの2か月半で平年の約4倍に増えているということです。 斑点米カメムシ類は稲穂が熟す際、養分を吸うとその痕が黒く変色し、外見や品質に悪影響を及ぼします。注意報の発表に県内のコメ農家はからは悲痛な声が…。