夏の甲子園 準決勝で、惜しくも敗れた県立岐阜商業。試合終了後に地元岐阜市では健闘を称える声が。 【写真を見る】【高校野球】県立岐阜商業の地元｢感動をありがとう｣｢岐阜の誇り｣ 健闘称える声や無料サービスも （街の人）「結構シーソーゲームでどっちが勝って、どっちが負けるか分からない試合だったので、見ていて楽しかった。“お疲れさまでした”という気持ちでいっぱい」「私立高校ばっかりなの