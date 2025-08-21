◇プロ野球パ・リーグ オリックス 10-0 日本ハム（21日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムは投打共に奮わず、完封負けを喫しました。先発はこの日1軍に登録されたバーヘイゲン投手。初回は3者凡退に抑えましたが、2回に1アウト満塁のピンチで若月健矢選手にタイムリーを浴びて失点。その後2アウトとするも、廣岡大志選手に2点タイムリー、西川龍馬選手に3ランホームランを打たれると、続く太田椋選手には右手に死球を与えて降